Seduc disponibiliza Simulados Online como complemento ao estudo

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura disponibiliza, a partir desta sexta-feira, 13, as provas dos Simulados Online para o público que participará do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), o qual acontecerá no próximo dia 29 de agosto. Nesta sexta-feira estão disponíveis os simulados de Português (Ensino Fundamental) e Linguagem Códigos e suas Tecnologias (Ensino Médio).

O cronograma segue durante o resto do mês. No dia 20 de agosto, a Seduc disponibiliza o simulado de Matemática e Suas Tecnologias. Já no dia 25, será a vez de Ciências Humanas e suas Tecnologias.

O coordenador da Divisão de Exames e Certificação (Diex/Seja), Edson Aragão, destaca a importância desses simulados para todos aqueles que precisam concluir o Ensino Fundamental ou Médio. “Criar meios de acesso ao conhecimento para que os jovens e adultos que estão fora da escola possam obter êxito no exame e concluir os estudos é uma das ações que mais enobrecem o trabalho realizado pela Seduc. Os Simulados Online visam a oportunizar aos candidatos que participarão do Encceja uma melhor preparação para as provas”, afirmou.

Encceja

O Encceja é uma avaliação voluntária e gratuita destinada àqueles que, por alguma ocorrência, não tiveram acesso à escola em idade regular, favorecendo a esses cidadãos, sobretudo, o ingresso no mercado de trabalho e o acesso ao ensino superior. Ele é direcionado para jovens e adultos que não conseguiram obter a certificação na idade apropriada e que buscam o diploma dos ensinos fundamental e médio. Para participar, é importante que o inscrito tenha idade mínima de 15 anos completos até o dia da prova, para o ensino fundamental, e de 18 anos, para a certificação do ensino médio.

Em Sergipe, inscreveram-se 25.944 candidatos. Desse total, 4.833 farão as provas do Ensino Fundamental e 21.111 farão as provas do Ensino Médio.

Acesse o simulado de Português (Ensino Fundamental): https://bit.ly/3sdVqks

Acesse o simulado de Linguagem Códigos e suas Tecnologias (Ensino Médio): https://tinyurl.com/rbmux923

