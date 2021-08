UTQ do Huse registra aumento de 60% no número de queimaduras por álcool

Aumentou em cerca de 60% o número de pessoas queimadas com álcool líquido ou gel que deram entrada na Unidade de Tratamento de Queimados (UTQ) do Hospital Governador João Alves Filho (Huse), em Aracaju.

No período de janeiro a julho deste ano (2021), o número de pessoas vítimas de queimaduras por manusear álcool líquido ou gel de forma incorreta aumentou em torno de 60% na UTQ do Huse, se comparado ao mesmo período do ano passado (2020). “Geralmente a maior porcentagem é por álcool e fogo (chama direta) que esses pacientes se queimam e está relacionado a cozinhar alimento em áreas improvisadas como tijolos e recipientes com álcool. Quando a pessoa acha que finalizou o fogo eles preenchem com mais álcool e o vaso acaba explodindo e acontecendo o acidente”, explicou a gerente da UTQ do Huse, Wandressa Nascimento.

A gerente ressaltou ainda que a queimadura causa um trauma muito grande tanto físico como psicológico ao paciente, eles passam por diversas cirurgias para fazer os curativos porque são extensos, dolorosos e mais complexos. “A queimadura é um trauma físico e psicológico, além das sequelas no corpo inteiro, alguns precisam de enxertia e isso aumenta a área de cicatriz. Quando o paciente chega em casa e se olha no espelho, vê o corpo todo desfigurado, por isso existe um trabalho aqui que a gente faz com psicólogo e psiquiatra para acompanhar esse paciente”, enfatizou a gerente da UTQ.