Valdevan Noventa entrega maquinários aos municípios da Barra dos Coqueiros e Tomar do Geru

Foram entregues duas máquinas pás carregadeiras com orçamento de R$ 255 mil cada

O deputado federal Valdevan Noventa (PL-SE) realizou na manhã desta sexta-feira, 13, na Sede da Codevasf em Aracaju, entrega de duas máquinas pás carregadeiras aos municípios da Barra dos Coqueiros e de Tomar do Geru. Com um orçamento de R$ 255 mil, cada uma, os maquinários são provenientes de emendas parlamentares do deputado.

“Essa é uma etapa importante do nosso trabalho, quando de fato, concretizamos o que foi projetado. Espero que essas máquinas sirvam as comunidades dos dois municípios e levem o desenvolvimento”, disse Valdevan Noventa ao entregar as chaves dos tratores aos prefeitos Alberto Macedo (Barra dos Coqueiros) e Pedrinho Balbino (Tomar do Geru).

Segundo o deputado, um dos objetivos do seu mandato na Câmara é melhorar a vida de quem mais precisa. “O gabinete em Brasília sempre esteve de portas abertas para os prefeitos. Atendemos a todos sem olhar o partido. Tomar do Geru, por exemplo, que fica na região Sul, destinamos emendas para a Saúde e para pavimentação de ruas; já para a Barra dos Coqueiros temos emendas na Educação, Infraestrutura Urbana e Turismo”, completou Valdevan.

“Agradeço o incentivo, por meio das emendas, não só a Barra dos Coqueiros, mas para todos os municípios sergipanos”, disse o deputado estadual Adailton Martins, que acompanhou a solenidade de entrega das máquinas na Codevasf.

Para o prefeito da Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo, nesse primeiro mandato, Valdevan tem se revelado muito atuante. “Ele tem lutado para trazer muitos benefícios para a Barra. Aproveito para agradecer a Pá Carregadeira, que ajudará muito ao nosso município”, disse.

O prefeito de Tomar do Geru, Pedrinho Balbino, afirma que “outros benefícios já chegaram ao município e tem sido um grande parceiro da nossa gestão, fazendo jus aos votos que recebeu. Que essa parceria perdure por muito tempo”, completou.

Presenças

Além dos prefeitos da Barra dos Coqueiros e de Tomar do Geru, esteve presente o deputado estadual Adailton Martins, o superintendente da Codevasf, Marcos Alves, o superintendente do IBAMA em Sergipe, Fausto Leite, o ex-prefeito de Capela, Sukita, o ex-vereador, Jonathan Noventa e lideranças locais.

Por Humberto Júnior

Assessoria de Imprensa