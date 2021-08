Zezinho Sobral solicita instalação de agência da Caixa Econômica em Laranjeiras

Após amplo diálogo com a população sobre questões voltadas para o desenvolvimento de Sergipe, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) participou de uma reunião virtual com Vagna Cardoso, superintendente executiva de governo da superintendência da Caixa Econômica Federal em Sergipe. Dentre as demandas apresentadas, o parlamentar solicitou a implantação de uma agência da instituição bancária no município de Laranjeiras.

“Tenho conversado com muitos laranjeirenses quando vou ao município e pelas redes sociais. Eles pedem que Laranjeiras tenha uma agência da Caixa devido ao considerável quantitativo de correntistas e a constante utilização de serviços. Muitos destacam, também, que muitos idosos precisam dos serviços da instituição e sentem dificuldade para o deslocamento até Aracaju. Acredito que a presença da Caixa do município é essencial tanto para os laranjeirenses quanto para quem mora nas cidades vizinhas”, justificou Zezinho Sobral.

De acordo com o deputado, outros fatores contribuem para a implantação da Caixa Econômica em Laranjeiras, a exemplo da presença de indústrias e outros segmentos econômicos. “Além do funcionamento da Unigel Agro, Laranjeiras também possui em suas imediações a fábrica de cimento, a Usina Pinheiro, inúmeras misturadoras e transportadoras, além de toda uma cadeia produtiva. A presença da Caixa em Laranjeiras será mais uma importante alternativa com potencial para as transações comerciais da região do Vale do Cotinguiba”, explicou.

Zezinho Sobral solicitou que a superintendência priorize Laranjeiras e municípios vizinhos nas possibilidades de expansão do banco. “Acredito que há necessidade diante do mercado potencial que Laranjeiras e todo o Vale do Cotinguiba possuem. A superintendente executiva foi muito solícita na apresentação dessa importante demanda e comprometeu-se em inserir Laranjeiras nos futuros estudos de viabilidades. Ficaremos na torcida pelo resultado positivo e no acompanhamento”, destacou o deputado.

Ascom Deputado Zezinho Sobral