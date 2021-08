Aracaju soma 381.204 pessoas vacinadas contra covid-19 até o momento

Avançando na campanha de imunização contra a covid-19, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), concluiu nesta sexta-feira, 13, a vacinação de aracajuanos com 23 anos. No segundo dia para essa faixa etária, foram imunizados 2.506 aracajuanos com a primeira dose, superando a meta dos 23 anos, além de 724 com a segunda dose, totalizando 3.230 vacinados. Com os dados de hoje, Aracaju chega a 381.204 pessoas vacinadas.

No fim de semana, terá repescagem para quem tem 56 e 57 anos, segunda dose para quem recebeu primeira dose do imunizante Pfizer e AstraZeneca e primeira dose para gestante, puérpera e lactante (com código).

Para a repescagem é necessário apresentar código autorizativo do VacinAju, documento com foto e comprovante de residência. Os locais de vacinação são: Unit e Estação Cidadania das 8 às 16 horas, drives do parque da Sementeira e do 28 BC, das 5h às 17h.

Pessoas que receberam e-mail ou código autorizando recebimento de primeira dose e que não têm 56 ou 57 anos também podem se dirigir a um dos pontos de vacinação portando documentação e autorização.

Antecipação AstraZeneca e Pfizer

A partir deste sábado, dia 14, quem recebeu primeira dose de AstraZeneca até 31 de maio pode completar o esquema vacinal. Neste sábado e domingo, a segunda dose de AstraZeneca será ofertada no drive do Parque da Sementeira, das 8h às 17h, e nas UBSs Edézio Vieira de Melo e Hugo Gurgel, das 8h às 16h.

Já a antecipação de Pfizer está liberada para quem tomou primeira dose até 27 de maio. Neste fim de semana o ponto disponibilizado é o Externato São Francisco, no bairro Suíssa. Tanto para a AstraZeneca como a Pfizer, é preciso a apresentação do cartão de vacinação com a primeira dose e o documento com foto.

