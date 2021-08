Cardiologista destaca importância de hábitos balanceados

Neste sábado, 14 de agosto, é comemorado o Dia Nacional do Cardiologista, profissional da especialidade médica que cuida do diagnóstico e do tratamento de doenças e disfunções relacionadas com o coração e a circulação sanguínea. A data também serve para alertar a população sobre os cuidados que devem ter com a saúde do coração e reforça a importância do trabalho deste profissional que exige muita dedicação ao paciente, além de ser uma profissão cheia de desafios.

O cardiologista do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), Renato Mesquita, enfatiza que as pessoas só se lembram de cuidar do coração quando ele está doente e isso é motivo de preocupação entre os profissionais desta especialidade. “Um trabalho bem elaborado de conscientização e educação com a geração que ainda não está doente é fundamental para cuidar da saúde do coração. Evitar bebida alcoólica, fumar e alimentos gordurosos, além do sedentarismo é outra recomendação, pois estes hábitos potencializam as doenças cardiovasculares”, pontuou o cardiologista.

Com a pandemia da Covid-19, os cuidados foram redobrados já que os cardiopatas fazem parte do grupo considerado de risco, por isso, a importância das pessoas buscarem ajuda de um cardiologista regularmente. Renato Mesquita, destaca que o tratamento medicamentoso é importante principalmente se for associado com uma vida saudável. “Encaro o cardiologista como um grande educador de saúde. É possível ver o impacto positivo na vida desses pacientes com o tratamento medicamentoso, mas converso com os meus pacientes que o mais importante não é o remédio que você toma, e sim, o que você faz associado a essas medicações”, declarou o médico.

A auxiliar de enfermagem do Huse, Marlene Vieira, 53, explica que há sete anos descobriu que sofre com problemas cardíacos e a partir daí tem no cardiologista além de um médico, um grande amigo. “Foi o meu cardiologista que me ensinou a gostar de viver de forma saudável, ele me fez sair do sedentarismo e praticar atividades físicas, me alimentar melhor e ser feliz. Hoje tomo minhas medicações, vou ao médico anualmente e sigo todas as recomendações do cardiologista”, finalizou.

Fonte e foto assessoria