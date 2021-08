CPSE abre inscrições para curso de pescador profissional

A Capitania dos Portos de Sergipe abrirá Processo Seletivo, que tem por objetivo o preenchimento de vagas, destinadas à admissão ao Curso de Formação de Aquaviário – Pescador Profissional Nível 2 (CFAQ-POP2/MOP 2 T1/2021).

Este curso destina-se a habilitar brasileiros de ambos os sexos, maiores de dezoito anos, com escolaridade mínima do 6º ano do Ensino Fundamental, que estejam trabalhando na atividade da pesca e pretendem ingressar como Aquaviário do 3º Grupo – Pescadores, Seção de Convés e Máquinas, com inscrição na categoria Pescador Profissional (POP) e Motorista de Pesca (MOP) respectivamente, no nível de habilitação 2, para o exercício das capacidades previstas nas Normas da Autoridade Marítima e qualificar o aluno para que, durante um ano de embarque, consolide o conhecimento, o entendimento e a proficiência necessários para exercer a função de Patrão de embarcações de pesca com AB menor ou igual a 20 e de potência propulsora até 300 kW, empregadas na navegação interior e na navegação costeira, conforme definido pela Capitania dos Portos (CP) de sua jurisdição.

Os interessados em participar do Processo Seletivo, poderão se inscrever de FORMA PRESENCIAL no período de 16 de agosto a 14 de setembro de 2021, na Capitania dos Portos em Sergipe, no Grupo de Atendimento Público (GAP) situada na Avenida Ivo do Prado, 752, São José. O atendimento de segunda a sexta-feira é das 8h20 às 11h40, e o Curso tem previsão de início no dia de 19 de outubro de 2021.

O Edital do processo seletivo está disponível no site ww.marinha.mil.br/cpse.

Mais informações podem ser obtidas junto a Divisão de Ensino Profissional Marítimo por meio do telefone (79) 3711-1611.

Marinha do Brasil