DRFV flagra suspeito de receptação de motocicleta em Aracaju

Na tarde desta sexta-feira (13), agentes da Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) prenderam em flagrante Jakson dos Anjos Santos Filho, de 21 anos, na capital sergipana. Ele é suspeito de praticar os crimes de receptação e adulteração de sinais de veículo automotor.

De acordo com o delegado da unidade, Luis Carlos, a Polícia Civil foi informada que Jakson estaria desmontando uma motocicleta roubada, no bairro São Conrado. Uma equipe da DRFV foi até o local e flagrou o momento em que o suspeito desmanchava o veículo citado na denúncia.

Segundo os registros policiais, a moto havia sido roubada na madrugada do dia anterior, 12, sendo prontamente recuperada nesta sexta-feira. O suspeito foi preso e encaminhado para as providências cabíveis.

A sociedade pode colaborar com a Polícia Civil por meio do Disque-Denúncia (181), seja na localização de veículos roubados ou furtados, assim como na identificação de responsáveis por crimes. O sigilo do denunciante é resguardado.

SSP