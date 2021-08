Energisa realiza troca de lâmpadas e cadastro na tarifa social

Ações estão sendo realizadas em Nossa Senhora do Socorro

A Energisa Sergipe retomou as ações do Programa Nossa Energia com a troca de 6 mil lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas eficientes de LED no município de Nossa Senhora do Socorro. A iniciativa integra as ações do Programa de Eficiência Energética (PEE) para promover o uso consciente de energia elétrica.

Aproximadamente 1.600 famílias cadastradas no programa Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) que residem no Conjunto Parque dos Faróis, Conjunto Jardim e Piabeta foram beneficiadas com a troca de lâmpadas. O coordenador do PEE na Energisa Sergipe, Pedro Martiniano, explica que o projeto foi retomado em julho, respeitando todos os protocolos dos órgãos de saúde.

“Cada residência pode ter até quatro lâmpadas trocadas gratuitamente. São vários os benefícios que as lâmpadas LED apresentam, como uma melhor qualidade da iluminação e maior durabilidade, gerando economia no consumo de energia e, consequentemente, reduzindo custos na conta de luz. Vamos continuar trocando as lâmpadas nas localidades com maior vulnerabilidade social”, explica Pedro.

No momento da distribuição, também são coletados dados para novos cadastros no Programa Tarifa Social, caso o cliente atenda aos requisitos. A tarifa social é um benefício criado pelo Governo Federal para as residências de famílias com baixa renda. As famílias cadastradas têm direito a descontos de até 65% na conta de energia elétrica.

Benefício da lâmpada de LED

Econômica – A lâmpada de LED proporciona uma economia de 80% em relação a lâmpada fluorescente. Boa parte da corrente elétrica que é passada pelo produto é revertida em iluminação e não em calor.

Vida útil longa – As lâmpadas de LED duram até 25 vezes mais que as incandescentes e três vezes mais que as fluorescentes.

Segurança – Diferente das fluorescentes a lâmpada de LED não emite radiação ultravioleta nem causa cansaço visual como os outros tipos já que não possui mercúrio e nenhuma outra substância tóxica em sua composição, um sinal de que é menos prejudicial à saúde. Por possuir baixa irradiação térmica a lâmpada não esquenta tornando o ambiente bem mais confortável.

Sustentável – Como não possuem filamentos metálicos, mercúrio ou substâncias tóxicas na composição, a lâmpada de LED não emite poluentes ao meio ambiente e ainda pode ser reciclada.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas