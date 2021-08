Morre ex-deputado Artur Reis Reis, líder político de Lagarto e criador do grupo Saramanda

Morre neste sábado (14), em Aracaju, de causa natural, o ex-deputado estadual e ex-prefeito de Lagarto, Artur de Oliveira Reis, 94 anos, popularmente conhecido como Seu Artur do Gavião, alusão ao povoado lagartense onde nasceu. Seu Artur era pai do ex-prefeito e ex-deputado Jerônimo Reis, da deputada estadual Goretti Reis (PSD), e avô do deputado federal Fábio Reis (MDB) e do presidente do MDB sergipano, Sérgio Reis.

Patriarca da família Reis e fundador de um dos mais tradicionais grupos políticos do estado de Sergipe, Seu Artur Gavião nasceu no dia 27 de agosto de 1926 no povoado Gavião, município de Lagarto. Entre seus feitos políticos estão as construções em Lagarto do Colégio Frei Cristóvão de Santo Hilário, de várias igrejas nos povoados e na sede do município, da barragem Dionísio de Araújo Machado, em parceira com o então governador João Alves Filho.

Fundador do agrupamento político Saramandaia, tradicional rival do grupo Bole-Bole, Artur do Gavião deixou a atividade política em 2003 por conta da idade avançada, mas seu nome sempre foi lembrado pelos lagartenses. Tanto que, em 2013, ele chegou a participar de alguns comícios do então candidato a prefeito de Lagarto Lila Fraga, que foi o vencedor daquele pleito.

O governador Belivaldo Chagas (PSD) disse ter sido com “grande pesar e consternação que recebi a notícia da morte do ex-deputado estadual e ex-prefeito de Lagarto, Artur de Oliveira Reis. Artur Gavião, como era mais conhecido, marcou época na política sergipana e lagartense, levando obras e desenvolvimento para o seu município querido. Ele, que é o patriarca da família Reis, foi deputado na década de 1980 e 2000, e prefeito de Lagarto também nos anos 80”, lembrou.

Luto oficial

Assim que tomou conhecimento do falecimento de Artur Reis, o presidente da Assembleia, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), decretou luto oficial por três dias e colocou o hall de entrada do prédio-sede do Legislativo para a realização do velório do ex-deputado. Em nota, Luciano externou a sua consternação pela morte do ex-parlamentar e se solidarizou com familiares e amigos de seu Artur.

