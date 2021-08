Pastor apresentará projeto “Quebrando o Silêncio” no plenário

O Pastor Hassani Nascimento, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, fará uma exposição no plenário da Assembleia Legislativa, durante o Grande Expediente da Sessão da próxima quarta-feira (18), para apresentação do projeto “Quebrando o Silêncio”, que tem caráter preventivo e educativo. A iniciativa da palestra é do presidente da Alese, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), cujo requerimento já foi aprovado em plenário.

A proposta do Pastor é de incluir o projeto “Quebrando o Silêncio” no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Sergipe, que já se tornou lei estadual e municipal em outras localidades. A proposta em questão é uma iniciativa contra o abuso e a violência doméstica da Igreja Adventista do Sétimo Dia em oito países da América do Sul (Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai) desde 2002.

A campanha “Quebrando o Silêncio” é desenvolvida ao longo do ano, mas suas principais ações se concentram sempre no quarto sábado do mês de agosto, que representa o “Dia de ênfase contra o abuso e violência”, quando geralmente ocorrem manifestações, fóruns, eventos de educação e caminhadas. A ideia central é reduzir os registros de violência, através do ensino de regras simples e eficazes de prevenção e sobrevivência ao abuso.

Por Habacuque Villacorte