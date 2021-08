Sindicato dos Radialistas convoca Assembleia Geral Extraordinária

O presidente do Sindicato dos Radialistas de Sergipe, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os seus filiados, quites com suas obrigações sindicais, para uma Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 17 de agosto de 2021, na próxima Terça-feira, às 19:00 horas em primeira convocação e em segunda convocação às 19h30, de forma virtual, o link estará disponível nas redes sociais desta entidade classista.

Pauta: Avaliação da Contraproposta Patronal da campanha salarial 2021/2022.

Aracaju- SE, 13 de agosto de 2021

Alexsandro Santos Carvalho

Presidente