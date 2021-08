Aracaju vacinou mais 3.336 pessoas neste sábado, 14

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), segue avançando, a cada dia, com a campanha de imunização da população contra o coronavírus.

Neste sábado, 24, a SMS vacinou 3.336 pessoas, o que levou a capital a atingir a marca de 57,38% da população aracajuana vacinada contra a doença causada pelo Sars-CoV-2.

Durante todo este fim de semana, o cronograma contempla a repescagem para quem tem 56 e 57 anos, segunda dose para quem recebeu primeira dose dos imunizantes Pfizer e AstraZeneca e primeira dose para gestante, puérpera e lactante (com código).

Para a repescagem de 56 e 57 anos, é necessário apresentar código autorizativo do VacinAju, documento com foto e comprovante de residência. Os locais de vacinação são: Unit e Estação Cidadania das 8 às 16 horas, drives do parque da Sementeira e do 28 BC, das 8 às 17 horas.

Vale lembrar que as pessoas que receberam e-mail ou código autorizando para tomar a primeira dose e que não têm 56 ou 57 anos também podem se dirigir a um dos pontos de vacinação portando documentação e autorização.

Antecipação

Também neste sábado, a SMS antecipou a imunização para quem recebeu a primeira dose de AstraZeneca até 31 de maio. Já a antecipação de Pfizer está liberada para quem tomou a primeira dose até 27 de maio.

Durante o fim de semana, a segunda dose de AstraZeneca será ofertada no drive do Parque da Sementeira, das 8h às 17h, e nas UBSs Edézio Vieira de Melo e Hugo Gurgel, das 8h às 16h. A apresentação do cartão de vacinação e de documento com foto é obrigatória.

Já para quem precisa receber a segunda dose da Pfizer, neste fim de semana o ponto disponibilizado é o Externato São Francisco, no bairro Suíssa.

Gestantes, lactantes (com código), puérperas e pessoas que receberam primeira dose de CoronaVac em junho podem procurar os seguintes pontos de vacinação: Estação Cidadania e Unit, das 8h às 16h, e drives da Sementeira e do 28 BC, das 8h às 17h. Para receber a primeira dose em um dos drives é necessário o código do VacinAju.

Alívio e felicidade

Dona Divaci Ipiranga Araújo, de 56 anos, esteve na manhã deste sábado no ponto de vacinação montado na Unit. Ela disse que foi bem atendida, não enfrentou fila e que, agora, está mais aliviada. “Fui muito bem atendida, não enfrentei fila, foi ótimo. Acho importante a vacina, porque se é para o bem da saúde, tem que tomar de qualquer forma”, destacou.

Valdice Ramos da Costa, 70, também externou felicidade. “Estou feliz por tomar a vacina e esperando para tomar a segunda dose. Acho importante tomar. Quem não tomou a primeira, venha tomar, e quem tomou a primeira, venha tomar a segunda, é o conselho que dou a todos os brasileiros”, orientou.

Na UBS Hugo Gurgel, no bairro Coroa do Meio, Marcos Fernando Santos Junior, 19, tomou a segunda dose de forma antecipada. “Estou muito feliz e alegre por estar tomando a vacina, aproveitei a antecipação e gostei”, relatou.

Ainda na UBS Hugo Gurgel, Edmilda Menezes, 59, disse que o sentimento era de agradecimento. Agradecimento. “Estou tomando a segunda dose de forma antecipada. É importante tomar a vacina”, colocou.

No drive instalado no Parque da Sementeira, Antônio Fernandes, 58, também avaliou a vacina como extremamente importante. Vim tomar a minha primeira dose, porque é com ela que tudo isso aí vai começar a andar. Vamos para a segunda dose. Quem não tomou, venha tomar e sempre usar máscara”, disse.

Rafaela Andrade, 36, também se dirigiu ao drive da Sementeira para tomar a segunda dose. “Estou muito animada e alegre. É importante completar a segunda dose para a gente se proteger e proteger as pessoas que estão ao nosso redor”.

Foto: André Moreira