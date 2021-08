Condutor com sintomas de embriaguez provoca acidente na Rodovia dos Náufragos

O acidente foi registrado na manhã deste domingo (15) quando um condutor do veiculo tipo Vectra perdeu o controle da direção do veículo, colidiu com caminhão e atingiu um terceiro veículo tipo Saveiro que estava estacionado em uma mercearia.

O condutor do Vectra, que tinha sintomas de haver ingerido bebida alcoólica se recusou a fazer o bafômetro e foi atendido pelo SAMU.

A CPTran registrou o fato e levou o caso a delegacia plantonista para os devidos procedimentos legais.

Informações e foto CPTran