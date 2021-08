Condutor embriagado de caminhão colide com um táxi na Euclides Figueiredo

O fato ocorreu neste sábado (14) quando um taxista que esperava no semáforo pela abertura de sinal foi pego de surpresa ao ver seu veículo atingido por uma caminhão a retaguarda.

Por estar com o cinto de segurança, o taxista não teve ferimentos.

A Cptran foi acionada e e ao fazer o teste do etilometro nós condutores, constatou 0.00 mg/ l no taxista. Já o condutor do caminhão constou 1.01 mg/ l de álcool no ar expelido( a partir de 0.33 mg/ l, o condutor deve ser preso em flagrante por embriaguez ao volante), sendo conduzido a delegacia pela força tática do 8° BPM, primeira viatura a chegar no local.

Informações e foto Cptran