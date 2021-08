Força-tarefa continua fiscalizando cumprimento das medidas de biossegurança

A força-tarefa da Prefeitura de Aracaju deu continuidade na tarde deste sábado, 14, aos trabalhos de fiscalizações com o objetivo de fazer cumprir as medidas de biossegurança de combate à proliferação da covid-19, estabelecidas em Decreto pelo Poder Executivo Municipal. Neste sentido, as equipes visitaram bares e restaurantes da zona Norte da capital sergipana.

De acordo com o decreto, restaurantes e similares continuam autorizados a funcionar até às 23h, às sextas e sábados, e sem restrição de horário nos demais dias da semana, mantendo a capacidade máxima de ocupação em 50%. Shoppings centers, centros comerciais, galerias e lojas de departamento podem funcionar de 10h às 22h, e os estabelecimentos do Centro da cidade, de 9h às 19h.

Mesmo com redução expressiva do índice de internamento e do número de óbitos, a capital sergipana seguirá com o toque de recolher às sextas-feiras e sábados, de 00h às 5h, e com o escalonamento do funcionamento das atividades comerciais.

“Hoje demos um enfoque lá na zona Norte. Fomos na Cidade Nova, Santos Dumont, Bugio, Jardim Centenário e 18 do Forte. Fizemos vistoria em bares que à noite irão ter música ao vivo. Fizemos as orientações das regras de biossegurança, a começar pelos músicos, que só podem ter quatro no palco, todos devem usar máscara, menos o cantor, todos devem permanecer sentados e não podem dançar para não gerar aglomeração. Qualquer deslocamento para o banheiro deve recolocar a máscara. O afastamento das mesas deve ser de um metro e meio. Muitos não sabiam de algumas regras, mas todos se prontificaram a cumprir, principalmente agora no período da noite, onde vai acontecer música ao vivo”, destacou o coordenador da Defesa Civil Municipal, major Silvio Prado.

Estão envolvidos nessa operação os órgãos que compõem a Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), sendo eles a GMA, Defesa Civil e Procon Aracaju. A atuação ocorre de maneira concomitante às ações do Governo do Estado.

Fonte e foto SMS