Laércio visita seis municípios e tem diálogo com prefeitos e lideranças locais

O deputado federal Laércio Oliveira visitou nesta sexta-feira, 13, o prefeito de Laranjeiras, Juca de Bala, com quem tratou sobre emendas e investimentos para o município. O prefeito agradeceu ao parlamentar todo o apoio para aquisição de máquinas, equipamentos para unidades de saúde e infraestrutura turística, totalizando mais de 1,8 milhões. “É uma grata satisfação receber o deputado Laércio Oliveira, que sempre traz boas notícias e algumas proposições que poderão acontecer muito em breve. O nosso muito obrigado pela emenda colocada para o nosso município. É com parceria e com trabalho que construiremos um município cada vez melhor. Conte sempre com Laranjeiras”, disse Juca.

Em Santa Rosa de Lima, o prefeito Junior Macarrão recebeu Laércio Oliveira em seu gabinete. Eles discutiram sobre aplicação de recursos para a cidade e toda a região e dialogaram sobre as perspectivas que a lei do gás trará para o desenvolvimento do Estado de Sergipe, com a instalação de novas indústrias e a geração de empregos e renda para a população. “Foi uma honra receber a visita do deputado federal Laércio Oliveira na nossa cidade. Ele se colocou à disposição para trazer emendas e ações para de Santa Rosa de Lima. Só tenho a agradecer a visita do deputado e por sempre buscar ajudar o nosso povo”, disse Junior Macarrão.

Laércio também visitou o prefeito Dr Vagner de Moita Bonita. Eles discutiram sobre o cenário político para 2022 e as possibilidades de investimentos para o município, que tem um potencial enorme na agricultura familiar com a produção de batata doce. “É preciso criar as possibilidades para atrair indústrias para os municípios. Estudar a vocação de cada região para transformar em benefícios para o Estado e para a população”, disse Laércio, que já destinou mais de R$ 1,3 milhões para pavimentação e investimentos na Saúde.

Seguindo a agenda, o deputado esteve em Capela e foi recebido pela prefeita Silvany Mamlak, que parabenizou o parlamentar pelas ações realizadas em prol do Estado de Sergipe. Eles conversaram sobre desenvolvimento do Estado e do município e falaram sobre emendas parlamentares. Laércio reforçou seu compromisso com Capela e comunicou que já foram destinados mais de R$ 4,6 milhões para a compra de equipamentos, pavimentação, drenagem e aquisição de ônibus escolar.

Ao final, Laércio conheceu a recém inaugurada Unidade Básica de Saúde Governador João Alves Filho, construída no povoado Terra Dura, através de recursos de sua autoria. “Laércio veio prestigiar o nosso povo, conferir de perto uma das três unidades de saúde que também tem a sua digital, pois ele sempre procurou nos ajudar. Quero aproveitar e pedir ao deputado que continue olhando para o nosso município’, disse Silvany.

Em General Maynard, Laércio Oliveira foi recebido pelo prefeito Valmir de Nira, secretários municipais e vereadores. O deputado recebeu algumas solicitações e comunicou a todos sua pretensão de ser o pré-candidato a governador do seu agrupamento nas próximas eleições. Ele encerrou a agenda visitando o município de Santo Amaro das Brotas, onde foi recebido pelo prefeito Paulo César. Já foram destinados mais de R$ 1,3 milhões em emendas, recursos para pavimentação, reforma de escolas e investimentos na Saúde.

Laércio também se reuniu com seu agrupamento político em Santo Amaro das Brotas. Participaram o vereador pastor Gildo Moura, a ex-vice-prefeita do município, Aparecida Santana, o ex-candidato a prefeito, Dr Sérgio, entre outras lideranças ligadas ao deputado. Na pauta, de discussões o futuro do Partido Progressistas e o cenário político do Estado de Sergipe, onde o parlamentar reforçou sua intenção de disputar um mandato de governador em 2022.

