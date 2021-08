Sergipe recebe mais duas remessas de vacinas contra a Covid

Neste sábado, 14, chegaram a Sergipe mais remessas de vacinas para a campanha de imunização contra a Covid-19, contendo 25.350 doses de vacinas da fabricante Coronavac e 42.120 doses da Pfizer. Os lotes foram enviados pelo Ministério da Saúde e chegaram em um único voo.

Na semana, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) recebeu 199.400 doses de vacinas, foram 17.400 doses da Coronavac para aplicação em primeira e segunda dose, na segunda-feira; 36.270 doses da vacina da Pfizer, para a primeira aplicação que chegou na terça-feira e na quarta-feira passada, Sergipe recebeu mais lotes de vacinas contra a Covid-19, contendo 12.870 doses do imunizante da Pfizer, para a primeira aplicação e 11.250 da fabricante Astrazeneca, para a segunda dose. Ontem chegaram a Sergipe 33.080 doses de imunizantes da Coronavac, para primeira e segunda aplicação, e 21.060 doses da Pfizer, para primeira dose.

Com essas novas doses de hoje, já são 1.994.510 unidades recebidas do Ministério da Saúde até então. A primeira dose já foi aplicada em 1.181.480 pessoas; a segunda dose foi aplicada em 391.476 e a dose única em 39.420. Em Sergipe, 52,65% da população já foi vacinada com a primeira dose e 18,58% já recebeu a segunda dose ou dose única.

A Secretaria já distribuiu para os municípios o total de 1.241.516 doses da primeira remessa. Referente à segunda dose, foram distribuídas 550.919, também foram distribuídas 39.750 doses únicas.

Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Saúde