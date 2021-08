2ª dose da Pfizer será aplicada em duas UBS de São Cristóvão  

São Cristóvão começa a aplicar a 2ª dose da vacina Pfizer exclusivamente em duas Unidades Básicas de Saúde do município: a UBS Mariano do Nascimento (bairro Rosa Elze) e a UBS Irônia Maria (bairro Romualdo Prado, na sede do Centro Histórico).

O reforço de imunização da vacina Pfizer inclui os trabalhadores da educação básica, que foram vacinados no mês de maio na sede do SergipeTec, próximo a Universidade Federal de Sergipe (UFS) e também gestantes com comorbidades que também receberam a 1ª dose deste laboratório.

Assim, todos os trabalhadores da educação que tomaram a vacina da Pfizer entre os dias 24 a 27 de maio (dias de vacinação no SergipeTec) devem procurar uma das duas Unidades citadas, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h com o cartão de vacinação em mãos para receber a 2ª dose. Já aqueles que tomaram a vacina da Astrazeneca no SergipeTec, podem tomar a segunda dose em qualquer ponto de vacinação do município.

Confira os locais:

– UBS Masoud Jalali (Rosa Elze); domingo a domingo

– UBS Mariano Nascimento (Rosa Maria); seg. a sexta;

– Salão da paróquia do Loreto (Eduardo Gomes); domingo a domingo;

– UBS Jairo Teixeira (Centro); domingo a domingo;

– UBS Irônia Maria Aragão (Romualdo Prado); seg. a sexta;

– UBS Sinval José de Oliveira (São Gonçalo); seg. a sexta;

– UBS Raimundo Aragão (Divineia); seg. a sexta;

– UBS Saúde Luiz Alves (Luiz Alves) segunda, quarta e sexta;

– UBS Antônio Florêncio (Tijuquinha) terça e quinta;

– Caps João Bebe Água (Rosa Maria); domingo a domingo;

– Caps Valter Correia (Divineia). sábado e domingo.