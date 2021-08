A pré-campanha na mídia

Por Adiberto de Souza

Faltando ainda mais de um ano para as eleições de 2022, a classe política tem feito das tripas coração para manter a disputa eleitoral na mídia. A agonia maior é dos pré-candidatos a cargos majoritários. Inicialmente, os assessores destes fidalgos “plantam” informações nas redes sociais. Em seguida, as enviam para os jornalistas e radialistas, que terminam destacando a “notícia” nos veículos de comunicação. Além de destacar pesquisas de opinião pública favoráveis e ações positivas dos pré-candidatos, as assessorias também distribuem notinhas visando desgastar os adversários dos “chefes”. Claro que boa parte dos releases chegados às redações termina na lata do lixo, mas o pouco que é publicado já é muito para quem precisa se manter na mídia até que os partidos definam os candidatos ao governo de Sergipe e ao Senado Federal. E assim caminha a humanidade!

Ao lado do “Barba”

O vice-presidente nacional do PT, Márcio Macedo, não desgruda do ex-presidente Lula da Silva (PT). O moço integra a comitiva petistas que iniciou, ontem, uma visita a Pernambuco, Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia. Na agenda de Lula, estão previstos encontros com governadores, movimentos sociais e sindicais e lideranças regionais. Apesar do prestígio junto a cúpula do PT, Márcio Macedo não conseguiu incluir Sergipe no périplo que o “Barba” está fazendo pelo Nordeste. Marminino!

Orai por eles

Políticos de A a Z deram com os costados, ontem, em Tobias Barreto para prestigiar a festa da padroeira Nossa Senhora Imperatriz dos Campos. O papel de anfitrião dos governistas coube ao ex-prefeito Diógenes Almeida (MDB) e sua esposa, a deputada estadual Diná Almeida (MDB). O atual e o ex-governador, respectivamente, Belivaldo Chagas (PSD) Jackson Barreto (MDB) prestigiaram o evento religioso. Assim como os demais políticos, ambos estavam com um olho pregado na santa e o outro grudado nos eleitores. Home vôte!

Duas perdas

Sergipe perdeu dois sergipanos ilustres. No sábado, morreu o ex-deputado estadual e ex-prefeito de Lagarto, Artur Reis, popularmente conhecido por “Artur do Gavião”, 94 anos. Ontem, morreu o empresário, engenheiro e comunicador Jorge Prado Leite, 95 anos. Ele fundou a Companhia Sul Sergipana de Eletricidade (Sulgipe) e as rádios Esperança, em Estância, e Jornal, em Aracaju. Tanto seu Artur quanto doutor Jorge morreram em Aracaju de causa natural. Descansem em paz!

Braço na seringa

Quem mora em Aracaju e tem 22 anos de idade já pode ser vacinado contra a covid-19 nesta segunda-feira. Para colocar o braço na seringa, esse público deve apresentar o documento de identificação com foto e o comprovante de residência na capital, em seu nome ou dos pais. Apesar dos negacionistas e dos inimigos das vacinas, a população vai se imunizando contra essa terrível doença, que já matou quase 6 mil pessoas em Sergipe e mais de 560 mil no Brasil. Misericórdia!

A cor pune

Os negros e pardos representam 81% da população carcerária sergipana, percentual bem superior à média nacional: 61,7%. Segundo o Anuário de Segurança Pública, a maioria dos encarcerados nas penitenciárias brasileiras (49%) responde por crimes contra o patrimônio. O tráfico de drogas equivale a 26% das prisões e 12% referem-se a homicídios. Crendeuspai!

Bem na fita

O Banco do Estado de Sergipe obteve lucro líquido de R$ 50,8 milhões no 1º semestre deste ano, representando um crescimento de 100% em relação ao mesmo período de 2020. Segundo o presidente do Banese, Helom Oliveira, o resultado alcançado pelo banco é fruto da execução do planejamento estratégico, que foca na digitalização e disponibilização de novos negócios e na remodelagem do perfil de vendas da Instituição. Ah, bom!

Julgando contas

Em um balanço realizando nos últimos dias, o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE) detectou que dos 7099 processos de prestações de contas eleitorais das eleições 2020 exatos 3838 ainda estão pendentes de julgamento. Desse total geral 770 prestações de contas eleitorais são de Aracaju e 353 pendentes de julgamento. Um outro dado importante: o TRE recebeu 186 recursos e desses 41 ainda serão julgados. Pelo visto, a Justiça Eleitoral terá muito o que fazer, além de encaminhar a campanha eleitoral de 2022. Esta informação é do blog Primeira Mão.

Nova britense

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) é a mais nova filha de Campo do Brito. A demista recebeu o Título de Cidadã Honorária de Campo do Brito concedido pela unanimidade da Câmara de Vereadores. Em sessão especial, a senadora licenciada recebeu a homenagem das mãos da vereadora Ana Karla Passos (PSD), autora do projeto de concessão do Título. O evento foi prestigiado, entre outros, pelo pastor evangélico Virginio Carvalho (DEM), que está substituindo temporariamente dona Maria do Carmo no Senado. Então, tá!

Teatro nas escolas

De amanhã até a próxima sexta-feira, a Cia de Arte Alese vai apresentar o espetáculo ‘As Aventuras da Leitura’. Trata-se de uma ação da Escola do Legislativo mantida pela Assembleia e visa levar para as escolas públicas uma educação cidadã. Segundo a coordenadora do grupo, Mônica Moreira, trata-se de uma peça atemporal por se tratar da importância da leitura. Inicialmente, o grupo teatral estará presente em Propriá, Santana do São Francisco, Brejo Grande e Ilha das Flores. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Imparcial, em 12 de julho de 1919.