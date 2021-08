Aracaju vacinou 2.515 pessoas neste domingo; apenas 211 foram à repescagem

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), segue avançando com a campanha de imunização da população contra a covid-19. Durante todo o fim de semana, o cronograma contemplou pessoas inseridas na repescagem para quem tem 56 e 57 anos, segunda dose para quem recebeu primeira dose dos imunizantes Pfizer e AstraZeneca e primeira dose para gestante, puérpera e lactante (com código).

Eram aguardadas 6.200 pessoas para esta repescagem, entretanto somente 565 compareceram a algum dos pontos de vacinação para receber a primeira dose da vacina contra covid-19: 354 no sábado (14) e 211 no domingo (15).

A SMS também antecipou a imunização para quem recebeu a primeira dose de AstraZeneca até 31 de maio. Já a antecipação de Pfizer ficou liberada para quem tomou a primeira dose até 27 de maio.

Assim, nos dois dias, foram vacinadas 5.851 pessoas, o que levou a capital a atingir a marca de 381.769 aracajuanos vacinados, o que representa 57,41% da população imunizada contra a doença causada pelo Sars-CoV-2. Considerando somente a população adulta, acima dos 18 anos de idade, já são 74,28%.

Cronograma

Aracaju segue avançando na vacinação contra a covid-19 e, nesta segunda-feira, 16, e terça-feira, 17, alcançará mais uma faixa etária: a população de 22 anos. A campanha também contemplará novas idades na repescagem, desta vez para os cidadãos de 52 e 54 anos que não receberam a vacina em etapas anteriores. A repescagem ocorrerá na quarta-feira, 18, e na quinta-feira, 19.

Tanto para os aracajuanos de 22 anos quanto para repescagem, a primeira dose será disponibilizada nos drive-thrus (Parque da Sementeira e 28º Batalhão de Caçadores) e em seis pontos fixos.

Os aracajuanos de 22 anos poderão tomar a vacina nos dias 16 e 17 de agosto, segunda-feira e terça-feira, respectivamente. Este público deve apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência de Aracaju, em seu nome, ou no nome dos pais, dos últimos seis meses.

Já para a população de 52 e 54 anos, que irá para a repescagem, a vacinação será nos dias 18 e 19 de agosto, quarta-feira e quinta-feira. Os cidadãos devem se cadastrar, obrigatoriamente, no portal “VacinAju” e aguardar liberação do código autorizativo, que deverá ser acompanhado com o número do CPF. Quem já se cadastrou e teve o código liberado, basta aguardar as datas e se dirigir a um dos postos de vacinação. Além do código autorizativo, estas pessoas devem estar munidas de documento de identificação com foto e comprovante de residência da capital, em seu nome, no dia da vacinação.

Quem solicitou agendamento por email, deve apresentar o email de autorização e documentação. O cidadão que não tiver acesso à internet ou encontrar dificuldade para realizar o cadastramento no portal, poderá fazer o pedido em uma Unidade Básica de Saúde.

Locais de vacinação

Nesta nova fase do calendário municipal, o público priorizado poderá se dirigir a um dos pontos fixos, das 8h às 16h, nos seguintes locais: Shopping Riomar (Coroa do Meio), Aracaju Parque e Shopping (Bairro Industrial), Universidade Tiradentes (Farolândia), Estação Cidadania (Bugio), Externato São Francisco de Assis (Suíssa) e Uninassau (avenida Augusto Franco). O cidadão também poderá ter acesso à vacina nos drive-thrus, localizados no Parque da Sementeira e no 28º Batalhão de Caçadores.

Foto: André Moreira