Belivaldo e ministro Roma participam de ação para fortalecimento de programas alimentar

Nesta segunda-feira (16), o governador Belivaldo Chagas e o ministro da Cidadania, João Roma, participaram da ação ‘Isso é Cidadania’. No evento foram entregues, de forma simbólica, cestas básicas por meio da Iniciativa Brasil Fraterno, do governo federal, a 23 comunidades localizadas em 15 municípios sergipanos. Além disso, houve a assinatura de convênio e doação de veículo.

Em seu discurso, o governador Belivaldo Chagas ressaltou o fortalecimento de políticas públicas de assistência social no estado e a importância do apoio de todos os entes federativos. “Empreendemos ações, neste momento de dificuldades, principalmente por conta da pandemia. No primeiro momento, o CMais Inclusão, no qual disponibilizamos recursos para garantir alimento para aquele cidadão que não recebia nenhum outro auxílio, aproximadamente 30 mil pessoas. Tenho certeza que isso ajudou a matar a fome de muitas pessoas e, por conta disso, criamos esse programa de forma permanente, beneficiando, aproximadamente 6 mil pessoas, independente de pandemia, e estamos estudando a possibilidade de ampliar para dez mil pessoas, porque a gente sabe o quanto é complicado a questão da insegurança alimentar. E agora, a gente acaba de implantar, com apoio da Assembleia Legislativa, o Pró-Sertão Bacia Leiteira, por meio do qual 3.700 pequenos produtores de leite, que possuem até 10 vacas, no momento do verão, da necessidade, da seca, tenha esse apoio. A expectativa é a gente poder ampliar para mais municípios e chegar até 6 mil beneficiados. Então é desta forma, unindo forças, buscando apoio, que a gente vai conseguir atravessar esse momento de dificuldades”, pontuou o governador.

Na ocasião, foi autorizada a liberação de recursos no valor de R$ 3.000.824,15, para o programa Alimenta Brasil, na modalidade de incentivo à Produção e ao Consumo de Leite. O programa traz como objetivo contribuir para o abastecimento alimentar de famílias em situação de vulnerabilidade social por meio da distribuição gratuita de leite, além de incentivar a produção pelos agricultores familiares para fortalecer o setor produtivo local e a agricultura familiar.

“É uma ação coordenada que visa cada vez mais ampliar não só o envio de cesta básica, mas o fortalecimento de programas da segurança alimentar e nutricional, como Alimenta Brasil, o Programa de Aquisição de Alimentos, que garante aos produtores da agricultura familiar a aquisição da sua produção pelo estado. A gente também assinou um convênio com o Governo de Sergipe para ampliar os recursos para o PAA Leite, o que sem dúvida nenhuma, fortalece o quesito não só da segurança alimentar nutricional, com envio de leite para famílias carentes, mas também é uma importante ferramenta para fortalecer a produção rural, em especial, àqueles que estão na bacia leiteira, muitas vezes prejudicados por questão de estiagem. Portanto, o PAA Leite vem estruturar essas produções gerando produtividade e emprego”, explicou o ministro João Roma.

Já à doação do veículo, Volkswagen Crossfox, foi destinada à Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança São Miguel, que atua na recuperação de dependentes químicos município de Lagarto (SE) e região.

Brasil Fraterno

A entrega das cestas de alimentos faz parte da Iniciativa Brasil Fraterno, que conta com a parceria do Sistema Faese/Senar, em Sergipe. A Iniciativa Brasil Fraterno, rede de solidariedade criada em março pelo Ministério da Cidadania, tem o objetivo de promover a segurança alimentar de famílias em situação de vulnerabilidade social, em especial no período da pandemia da Covid-19.

Foram beneficiadas as comunidades quilombolas Mocambo, em Aquidabã; Maloca, em Aracaju; Pontal da Barra, na Barra dos Coqueiros; Rua dos Negros, em Canindé de São Francisco; Fazenda Pirangi, Terra Dura e Coqueiral e Canta Galo, em Capela; Povoado Forte, em Cumbe; Bongue, em Ilha das Flores; Desterro, em Indiaroba; Ladeiras, em Japoatã; Mussuca, em Laranjeiras; Aningas, em Pirambu; Serra da Guia, em Poço Redondo; Lagoa do Junco, em Poço Verde; Quebra Chifre/Bela Vista, em Riachuelo; e Bode, Cajazeiras, Crasto, Pedra D’ Água, Pedra Furada, Rua da Palha e Taboa, em Santa Luzia do Itanhi. A entrega das Cestas básicas contou com a parceria do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

De acordo com a secretária de Estado da Inclusão e Assistência Social, Lucivanda Nunes Rodrigues, as cestas serão estendidas também aos demais municípios sergipanos, numa iniciativa do governo do Estado. “Além das comunidades que estão sendo beneficiadas aqui, o governador Belivaldo já nos autorizou a completar, incluindo todas as comunidades quilombolas de Sergipe, a receberem o benefício das cestas de alimentos. Portanto, é um dia muito importante para assistência social, é um divisor de águas, no qual a gente pode compartilhar tanto as realizações quanto as necessidades, e somarmos esforços no âmbito federal, estadual e municipal em benefício da assistência de Sergipe”, destacou.

Segundo o prefeito de Indiaroba, Adinaldo do Nascimento, a ação é fundamental para a comunidade quilombola de Desterro. “É sempre importante contarmos, com parceiros, como o Governo do Estado e nesse momento específico, o Ministério da Cidadania, que cumpre esse papel fundamental para nós, a aquisição das cestas básicas para o quilombo do Desterro e o Centro de Referência da Assistência Social que é uma demanda antiga e importante pra nós. A partir desse momento, as nossas famílias poderão ter, em breve, mais um instrumento fundamental com dignidade para que possa ser atendida com o respeito que é pertinente a elas”, enalteceu.

Presenças

A solenidade contou com ainda com as presenças da vice-governadora Eliane Aquino, os deputados federais Fábio Reis, Fábio Mitidieri, Bosco Costa, Gustinho Ribeiro e Laércio Oliveira; Ronaldo Bento, chefe de Assuntos Estratégicos do Ministério da Cidadania; os deputados estaduais Luciano Bispo (pres.da Alese), Luciano Pimentel, Zezinho Sobral, Capitão Samuel, Jairo de Glória e Adaílton Martins; o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira; o secretário estadual, José Carlos Felizola (SEGG); Cristiano Cavalcante (pres. da Fames); Ivan Sobral (pres.da Faese); José Nascimento (Conaq-SE), Dona Zefa da Guia, dentre outras autoridades.

Foto: Arthuro Paganini