Centro de Meteorologia prevê instabilidade e nebulosidade para esta semana em Sergipe

Predominará nebulosidade noturna e dia deve ser ensolarado

O frio ainda vai predominar em todos os territórios de Sergipe no fim deste inverno, a previsão é do Centro de Meteorologia de Sergipe (CMS), que ainda prevê uma semana com muita nebulosidade, mas com aberturas de sol. Segundo o meteorologista Overland Amaral, as condições do tempo para esta semana em todas as regiões do Estado de Sergipe permanecem com baixa instabilidade, tempo nublado no período noturno e durante a madrugada, e tempo parcialmente nublado no decorrer do período.

“Para esta segunda-feira, 16, o tempo permanece parcialmente nublado durante todo o dia e noite. Durante toda a semana o tempo ficará parcialmente nublado pela manhã e nublado à noite. Observa-se o tempo com reduções de instabilidade, predominância da nebulosidade noturna e ensolarado durante o dia. As temperaturas se mantêm no padrão do inverno, as mínimas do litoral em torno de 18º e 19º e máximas de 28º. E no Agreste as mínimas são de 16º e 17º, com máximas de 27º e 28º. No Alto Sertão às mínimas de 16º e 17º, máximas de 28º”, explicou.

Na terça-feira, 17, o tempo ficará nublado a parcialmente nublado durante todo o período, ao longo de todas as mesorregiões sergipanas. Na quarta-feira, 18, o tempo permanece nublado durante a manhã e à noite ao longo de todas as mesorregiões do estado, no período da tarde, espera-se tempo nublado a parcialmente nublado.

Já na quinta-feira, 19, o tempo se mantém nublado durante todo o período ao longo de todas as mesorregiões sergipanas. Na sexta-feira, 20, o tempo parcialmente nublado durante a manhã e à tarde, à noite espera-se tempo nublado ao longo de todas as mesorregiões sergipanas.

