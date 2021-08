“Demos nosso último adeus a Artur do Gavião”, diz deputado Fábio Reis

O ex-prefeito de Lagarto e ex-deputado Artur de Oliveira Reis foi sepultado na manhã deste domingo, 15, no município de Lagarto, onde foi gestor e escreveu parte da sua história, inclusive como fundador de um dos grupos políticos mais importantes do estado. Seu neto, o deputado federal Fábio Reis (MDB-SE), se despediu pela última vez do avô que o inspirou a entrar para a política.

“Demos nosso último adeus a Artur do Gavião prestando as mais belas homenagens, da forma que ele merecia, não só por ter sido um dos homens públicos de mais destaque e reconhecimento do nosso estado, mas principalmente por ter deixado um legado de integridade, respeito às pessoas, honestidade e retidão, um homem de palavra, como nós lagartenses costumamos chamá-lo”, afirmou Fábio.

Artur Reis faleceu neste sábado, dia 14, aos 94 anos, em decorrência de causas naturais. Seu corpo foi velado inicialmente na Assembleia Legislativa de Sergipe, onde recebeu diversas homenagens da Casa na qual foi deputado por quatro mandatos, para depois seguir para o município de Lagarto, onde, nesta manhã, saiu em cortejo da Fundação José Augusto Vieira, no bairro Cidade Nova, até o Cemitério Nosso Senhor do Bonfim. Ele era pai do ex-prefeito de Lagarto e ex-deputado federal Jerônimo Reis e da deputada estadual Goretti Reis (PSD) e também avô do ex-deputado Sérgio Reis.

