Diná garante comprometimento do INCRA em benefício de assentamentos em Tobias Barreto

A deputada Diná Almeida foi recebida nesta segunda-feira, 16, pelo superintendente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) em Sergipe, Victor Alexandre Sande, na sede da instituição. Na pauta da reunião, detalhes da supervisão ocupacional de cerca de 200 famílias moradoras de assentamentos em Tobias Barreto.

A visita, que é resultado de um pedido da parlamentar em conjunto com o deputado federal Fábio Reis, será realizada ainda nesta semana. Além de ajudar a concluir o levantamento detalhado dos créditos que essas famílias têm a receber, a supervisão tem como objetivo a entrega definitiva dos títulos que conferem a propriedade da terra aos assentados. Ou seja, o INCRA concederá os Títulos de Domínio (TDs), documentos que transferem os imóveis rurais aos beneficiários da reforma agrária em caráter definitivo.

“É uma ação que garante às famílias a propriedade de seus lotes, até porque ao produzir alimentos e abastecer as mesas de tantas famílias que vivem na cidade, essas pessoas conquistaram o direito aos seus pedaços de terra. Estou muito feliz de fazer parte do processo de agilizar tudo isso”, pontuou Diná Almeida, acrescentando que seguirá reivindicando também ações com foco na melhoria da água não só em Tobias Barreto como nos demais municípios sergipanos.

