Diná prestigia festa de Nossa Senhora Imperatriz dos Campos

A deputada Diná Almeida participou, tradicionalmente, das comemorações religiosas alusivas ao dia de Nossa Senhora Imperatriz dos Campos, padroeira da cidade de Tobias Barreto. “É sempre um dia de muita alegria e emoção para todos os devotos. Uma oportunidade especial de rendermos homenagens a nossa mãe querida e de renovar nossa fé”, ressaltou a parlamentar.

Além de prestigiar a Missa Solene na Igreja Matriz com o Dom Giovanni Crippa presidindo sua última missa enquanto Bispo, Diná Almeida assistiu ao cortejo da imagem da padroeira pelas ruas da cidade. “Ver as pessoas em suas portas, em homenagem à Padroeira de nossa amada Tobias Barreto, é um abraço na alma”, destacou. No dia anterior, a deputada participou da noite de oração pelas autoridades.

“Eu valorizo mesmo as tradições de minha terra, especialmente as religiosas. E sou grata por ter a companhia de minha família nesses momentos especiais.

São momentos marcantes, de renovação de fé para todos os devotos”, concluiu a parlamentar.

Fonte e foto assessoria