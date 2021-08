Eduardo Lima participou de Ato de Inauguração de obras de infraestrutura no Marivan

Na tarde da última sexta-feira, 13, o vereador Eduardo Lima (Republicanos), participou do Ato de de Inauguração das obras de infraestrutura do bairro Marivan, na Zona Sul.

A execução desta obra só tornou-se possível graças ao empréstimo de R$ 50.000.000 milhões de reias, concedido pela Caixa Econômica Federal ao prefeito Edvaldo Nogueira e além disso é fruto do trabalho e empenho dos vereadores da capital.

Os serviços de infraestrutura, saneamento e pavimentação realizados entre as Avenidas Canal 01, Jornalista Juarez Conrado Dantas e Alexandre Alcino, eliminaram poeira e lama de 53 ruas daquela comunidade trazendo mais dignidade e melhorias na qualidade de vida dos aracajuanos que alí residem.

“Para mim é uma grande satisfação presenciar as ações que o prefeito tem realizado para trazer melhorias para esta comunidade, é também ver o reconhecimento do nosso mandato contribuindo para a dignidade e qualidade de vida dos moradores do Marivan aos quais eu tenho muito apreço”, destacou o vereador.

Fonte e foto assessoria