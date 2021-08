Executiva Estadual e Nacional do PODEMOS visita projeto do Vereador Cicero

Na manhã desta segunda-feira, 16, o vereador Cícero do Santa Maria recebeu a visita de representantes do seu partido, o PODEMOS. Estiveram presentes a Delegada Danielle Garcia, atual Presidente Estadual, e o Adriano secretário executivo, representando a liderança nacional do partido. Na oportunidade, os visitantes percorreram todos os setores da casa de apoio, conhecendo os trabalhos disponibilizados à população.

“Eles puderam conhecer de perto o trabalho que está sendo feito, por isso quero agradecer a visita de todos, e dizer que temos o maior orgulho desta “Casa” onde colocamos à disposição da população de forma gratuita, profissionais essenciais para a vida social de qualquer comunidade”, disse Cícero.

O vereador ainda afirmou que apesar da satisfação do projeto ter a admiração da classe política, a sua maior alegria é ver diariamente o povo do Santa Maria sendo atendido, e demandas sendo resolvidas.

