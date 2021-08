Fábio Henrique vistoria obras de sua emenda em Socorro

No último sábado, 14, o deputado federal Fábio Henrique (PDT/SE) esteve nas comunidades Bita e Estiva, em Nossa Senhora do Socorro, para averiguar o andamento das obras. Ele também visitou o loteamento Beira Rio, no Conjunto Fernando Collor, onde anunciou o início das obras de pavimentação.

De acordo com Fábio Henrique, a pavimentação do povoado Bita faz parte de uma luta histórica. “Na Bita, ainda autorizamos que a Codevasf ampliasse as obras para pavimentar o acesso do campo de futebol à unidade de saúde e à escola. Próxima semana, esse calçamento estará concluído. Estamos cumprindo o compromisso firmado com o povo socorrense, levando mais dignidade e qualidade de vida à população”, declara o deputado.

“Depois de 40 anos na lama, estou vendo pela primeira vez o meu povoado calçado. Mesmo depois da política, o deputado veio e mostrou serviço”, afirma Maria da Bita, moradora do povoado Bita. O diretor de operação da Codevasf, representantes da construtora contratada para execução das obras, vereadores e integrantes da liderança partidária do município estiveram presentes durante todo o percurso.

Na ocasião, Fábio Henrique anunciou aos moradores do loteamento Beira Rio, no Conjunto Fernando Collor, que as obras para o calçamento de mais quatro ruas naquela localidade terão início ainda esta semana. Além das emendas já enviadas, Fábio Henrique pretende destinar mais recursos para recapeamento asfáltico e já destinou R$ 2 milhões para a área da saúde do município, além de outros R$ 5 milhões para finalização da obra de mil residências na sede de Nossa Senhora do Socorro.

Foto assessoria

Por Henrique Matos