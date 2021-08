 Feto é encontrado em banheiro da UPA do Hospital Nestor Piva

A polícia civil informou nesta segunda-feira (16) que um feto foi encontrado no banheiro do Hospital Nestor Piva, em Aracaju. Segundo a polícia, o feto foi encontrado dentro do vaso sanitário em um dos banheiros da unidade.

Ele foi encontrado por um funcionário da limpeza, neste domingo (15), dentro de um vaso sanitário do banheiro, que tem acesso liberado a qualquer visitante do hospital.

Médicos foram chamados e retiraram a placenta, identificando que o feto era do sexo feminino. Uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionada e esteve no local.

Quem tiver informações que possam contribuir com a polícia deve ligar para o Disque-Denúncia pelo número 181. O sigilo do denunciante é garantido.