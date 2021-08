Glória Menezes tem alta do hospital Albert Einstein, em São Paulo

Glória Menezes, que foi diagnosticada com Covid-19, teve alta do hospital Albert Einstein, em São Paulo, na tarde desta segunda-feira (16). A informação foi confirmada para Quem por Tadeu Lima, assistente pessoal da atriz, de 86 anos. Ao deixar o hospital, a artista contou com a companhia do filho, Tarcísio Filho, e da nora, Mocita Fagundes. Dentro do carro, Glória acenou para o paparazzo ao perceber que estava sendo fotografada.

No sábado (14), a artista deixou de respirar com ajuda do oxigênio nasal e continuou o tratamento no quarto da unidade, onde estava internada desde que ela e Tarcísio Meira foram diagnosticados com a doença. Tarcísio morreu na quinta-feira (12) por consequência do novo coronavírus após passar pelo procedimento de diálise e ficar intubado para respirar. O casal foi internado no dia 6 de agosto.

Em entrevista ao Fantástico, Tarcísio Filho conversou com Renata Ceribelli sobre a morte do pai. O ator se emocionou ao relembrar como era sua relação com a estrela da dramaturgia. “Sentirei saudades a vida toda. É um momento de dor, mas fomos acometidos por uma onda de solidariedade e de amor que eu há muito tempo eu não via”, disse ele.

O filho único de Tarcísio e Glória disse que não sabe como os pais foram contaminados pelo vírus. Os dois se isolaram na fazenda em Porto Feliz, interior de São Paulo, e tomaram as duas doses da vacina. “Desde que eles saíram daqui (de São Paulo) e foram para fazenda, saíam só para coisas eventuais como dentista e médico. Foi numa guarda baixa. A gente não sabe… O pai tinha problemas renais e pulmonares… Mesmo com a vacina ele teve extremo cuidado. Minha mãe está bem graças a Deus por causa da vacina”, garantiu.