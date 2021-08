GTA resgata mulher que caiu em cachoeira na Serra de Itabaiana

O Grupamento Tático Aéreo (GTA) realizou o resgate de uma mulher que havia caído de uma cachoeira na Serra de Itabaiana, na tarde desse domingo (15). Ela foi resgatada, socorrida e transportada para Aracaju, onde foi encaminhada ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse).

De acordo com as informações do GTA, por volta das 12h30, a unidade foi acionada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o resgate. A equipe de serviço se deslocou para a serra, onde a vítima foi avistada, junto aos demais participantes da trilha.

O grupo estava no lado norte da serra. O médico da unidade e um tripulante fizeram a imobilização da vítima e, em seguida, a aeronave a transportou para o aeroclube, onde a ambulância do Samu a aguardava. A vítima teve uma lesão na rótula do joelho esquerdo.

Fonte e foto SSP