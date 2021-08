A adulteração de identificação de um veículo é crime previsto pelo CTB, por isso, hoje pela manhã, 16 de agosto, por volta das 10 horas da manhã desta segunda-feira (16), na avenida Mario Jorge, na coroa do meio, um condutor foi flagrado pela cptran com as identificações de sua moto raspadas

Ele alegou que comprou a moto em um leilão, mas não apresentou provas nem documentos sobre a moto.

O caso foi levado para a delegacia de roubos e furtos para o devido procedimento legal .

Fonte e foto CPTran