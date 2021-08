Um incêndio atingiu na madrugada desta segunda-feira (16) um apartamento no sétimo andar de um condomínio localizado na Alameda Antônio de Pádua, no Bairro Jardins, em Aracaju.

As informações passadas pelo Corpo de Bombeiros Militar são de que não houve feridos e o fogo foi debelado. Moradores vizinhos foram retirados do prédio.

O local foi isolado e entregue à Defesa Civil.

As causas do incêndio devem ser investigadas pelo Corpo de Bombeiros, caso o proprietário do imóvel solicite.

Foto CBM