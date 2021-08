Itabaiana realizará a segunda edição do Blitz no Campo

O principal objetivo do evento é disponibilizar diversos serviços ao agricultor familiar

O Governo de Itabaiana, através da Secretaria Municipal de Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento Alimentar, realizará, no próximo dia 26, o evento social Blitz no Campo, que tem como principal objetivo é disponibilizar diversos serviços ao agricultor familiar. A ação acontecerá na praça do Pé do Veado (das 09 às 12h) e na praça da Agrovila (das 14h às 16h).

Já no dia 03 de setembro, o mesmo evento acontecerá no povoado Cajaíba (das 09h às 12h) e no povoado Ribeira (das 09h às 12h). Dentro da programação, o município também promoverá ações de prevenção à saúde, ações sociais, crédito rural, ambientais, regularização fundiárias, dentre outras.

O Blitz no Campo vai para a sua segunda edição e é realizado em parceria com a Associação dos Revendedores de Defensivos Agrícolas de Sergipe (ARDASE) e com a Federação Nacional das Associações Centrais e Afins (FENACE).

Fonte e foto assessoria