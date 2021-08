Janier destaca 20 anos de história do Programa de Resistência às Drogas

Parlamentar foi autora do projeto que criou o Dia Estadual do Proerd em 14 de agosto

Vice-presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), a deputada estadual Janier Mota (PL) parabenizou o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) pelos 20 anos de existência, neste último sábado, 14.

Graças a um projeto de lei de autoria de Janier Mota na Assembleia Legislativa, a Lei Nº. 8.699, de 30 de junho de 2020, instituiu 14 de agosto – data de fundação do programa – como o Dia Estadual do Proerd em todo o Estado de Sergipe.

Oferecido pela Polícia Militar de Sergipe, o Proerd é um serviço educativo voltado para as crianças e adolescentes nas salas de aula de escolas públicas e particulares, com a finalidade de prevenir o uso de drogas e reduzir a violência na sociedade.

O projeto desenvolve campanhas, atividades e projetos sociais, pedagogicamente estruturados em lições, que são ministrados, obrigatoriamente, por um policial militar formado para o desenvolvimento das ações da iniciativa. De acordo com a coordenação do Proerd, ao longo dessas duas décadas, o programa já atendeu cerca de 84 mil estudantes na Capital e no Interior do Estado.

“Fiz questão de sugerir a criação do Dia Estadual do Proerd para homenagearmos esta linda ação de valorização à vida, desenvolvida pelos nossos policiais militares. Trata-se de um patrimônio do povo sergipano. Completando 20 anos de história agora em 2021, o programa tem a honrosa missão de levar mensagens contra as drogas e violência à consciência e ao coração das nossas crianças e adolescentes nos colégios”, ressalta Janier Mota.

O Proerd é baseado no modelo norte-americano “Educação contra a Violência o uso indevido de Drogas” (Dare, na sigla em inglês), surgido nos Estados Unidos em 1983. No Brasil, o programa foi implantado em 1992, pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. E, hoje em dia, existe em todo o país.

Fonte e foto assessoria