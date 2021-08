Vestido de grife usado por campeã do BBB21 como jurada do ‘Super Dança dos Famosos’

Juliette, 31 anos de idade, causou comoção nas redes sociais ao participar do Super Dança dos Famosos no domingo (15). Além de reencontrar o apresentador Tiago Leifert, a campeã do BBB21 confirmou que está envolvida com os preparativos de seu primeiro EP e adiantou que o álbum terá seis músicas, todas inéditas.

Nas redes sociais, os fãs comemoraram a participação de Juliette e seguidores mais atentos prestaram atenção ao look. O mesmo modelo do vestido preto também foi usado pela atriz Flávia Alessandra no evento de lançamento da novela Salve-se quem puder, realizado em janeiro de 2020. A peça é da grife Dolce & Gabbana e tem comprimeiro midi e transparência.

“Muito lindo e divertido”, disse Juliette ao compartilhar uma foto do look e falar sobre o Super Dança dos Famosos. Para a ocasião, ela contou com a ajuda do stylist Yan Acioli.

Na noite de domingo, o Super Dança exibiu a semifinal entre Paolla Oliveira, Tiago Abravanel e Sophia Abrahão. Encantada com as performances, Juliette distribuiu nota 10 para todas as apresentações — os participantes fizeram números de tango e salsa.

A atriz Paolla Oliveira foi a classificada da noite para a final do programa que será realizada no dia 29 de agosto. Ela dedicou a apresentação a um tio hospitalizado e ao namorado, o cantor Diogo Nogueira. Ela o chamou pelo apelido: Furacão.