Maria do Carmo adverte sobre comunicações fraudulentas realizadas em seu nome

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM/SE) advertiu para comunicações fraudulentas que estão sendo realizadas em seu nome. “Nos últimos dias, indivíduos têm entrado em contato com vereadores e prefeitos sergipanos por meio do número de telefone (61) 9692-6912, passando-se por mim, pedindo informações que podem ser classificadas como sigilosas. Qualquer pessoa que for contatada por meio deste número deverá denunciar à polícia, pois se trata de fraude. O criminoso está assumindo a minha identidade para obter vantagens”, avisou.

Maria do Carmo relembrou que esse tipo de comunicação pode ser considerada um crime, tipificado pelo Artigo 307 do Código Penal (Decreto-Lei 2.848/1940). “A ação é crime de falsa identidade, cuja pena é de três meses a um ano de prisão”, explicou.

A parlamentar ainda disse que a Polícia já está ciente do caso e trabalha para adotar as medidas cabíveis, visando punir com rigor o criminoso.