Maternidade Nossa Senhora de Lourdes atende 3 vítimas de violência sexual no fim de semana

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), Unidade gerenciada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), contabilizou no período compreendido entre os dias 13 a 15 de agosto, 96 atendimentos, desses: 50 internamentos que resultaram em 35 partos, 46 atendimentos que receberam altas após avaliação ou foram liberadas para o pré-natal, informou a gerente da Admissão, a enfermeira Mércia Carina Pena Fonseca, nesta segunda-feira, 16.

A MNSL também atende vítimas de violência sexual. Durante o final de semana, houve três atendimentos, sendo um a menor de idade e dois a maiores, contabilizou Mércia Fonseca.

“Realizamos, durante o período, três transferências direcionando um acolhimento humanizado qualificado aos que passaram por esta Unidade e garantindo melhor assistência para as pacientes da instituição”, disse a enfermeira.

Já no Centro Cirúrgico da MNSL, foram registrados 37 procedimentos, entre eles: 35 partos, uma curetagem e uma cirurgia de recém-nascido. Informou a gerente do Centro Cirúrgico, Amanda Nabuco Oliveira.

A MNSL, assim como todas as instituições inseridas no Sistema Único de Saúde (SUS), funciona no regime de porta aberta, prestando assistência a todas as pacientes de alto risco que dão entrada na maternidade, incluindo gestantes que vêm de outros Estados, a exemplo da Bahia, de onde chegou uma paciente de Coronel João Sá. A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes fica localizada na Avenida Tancredo Neves, nº 5.700. O telefone para contato é (79) 3225-8650.

Informações e foto MNSL