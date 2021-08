Motociclista morre e padre fica ferido após colisão frontal na SE-331 em Aparecida

Um homem identificado como Josivaldo Vasconcelos, 40 anos, morreu na noite deste domingo (15) após uma colisão frontal envolvendo uma motocicleta e um carro de passeis, ocorrida na rodovia SE-331, no município de Nossa Senhora Aparecida.

O condutor do carro era o pároco de Aparecida, que voltava de uma celebração no povoado Cruz das Graças. Ele teve alguns ferimentos, foi socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar.

Uma equipe do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) no local até a chegada do Instituto Médico Legal (IML).

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.