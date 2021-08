Nona edição do Projeto Gratidão acontece nesta quinta-feira

Na ocasião, Seduc fará homenagem aos profissionais da educação recém-aposentados

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) realizará no próximo dia 19 de agosto, às 10h, em uma transmissão pelo canal do YouTube Educação Sergipe, a 9ª edição do Projeto Gratidão, momento em que a Seduc homenageia os profissionais da educação recém-aposentados, para agradecer a estes que se dedicaram a edificar a educação na rede da administração pública estadual.

Nesta edição, o projeto tem uma novidade. As atividades de apoio à aposentadoria incluem uma cartilha educativa sobre direitos previdenciários na educação de Sergipe, bem como atividades formativas de educação em saúde, educação financeira e empreendedorismo para os que desejarem participar. As ações formativas previstas contarão com o apoio do Centro de Referência em Saúde do Trabalho (Cerest), da Secretaria de Estado da Saúde e do Instituto Península – Plataforma Vivescer.

Esse momento reservado para o Projeto Gratidão também é resultado de uma ação conjunta entre as duas secretarias estaduais. Além da homenagem aos servidores recém-aposentados, a Seduc e a SES construirão um protocolo em saúde mental dos trabalhadores da Educação do Estado de Sergipe, direcionado para o enfrentamento aos transtornos pós-pandemia, bem como no cotidiano.

“Diante do retorno das aulas presenciais previstas para este mês de agosto, vamos preparar os profissionais para trabalhar o conflito entre os próprios colegas, com alunos e os conflitos internos também, porque é necessário que seja feita a gestão do conflito e o apoio psicossocial a esses profissionais com o objetivo de mitigar os danos da pandemia”, relatou o diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jorge Costa.

Na oportunidade, Igor Coêlho Nunes, coordenador do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador e Trabalhadora, ministrará a palestra sob o tema “Sabedoria Não Se Aposenta”; em seguida a programação irá convidar a professora Dra. Gilmara Beatriz, da Sedic, para tratar de informações a respeito dos cuidados com a utilização da máscara facial e a importância da vacinação. Além disso, o estagiário em Educação Física, Pedro Rossi, irá contribuir com o tema “Sedentarismo e Inatividade Física na Pandemia”.

Também participarão da solenidade o secretário da Seduc, Josué Modesto dos Passos Subrinho; o superintendente executivo da Seduc, José Ricardo de Santana; o diretor do Departamento de Recursos Humanos, Jorge Costa Cruz Júnior; a diretora do Setor de Pessoal, Rivanuzia Santos Oliveira; a chefe da Divisão de Bem-Estar de Pessoal da Seduc (Dibem/DRH), Virgínia Lúcia Menezes; a diretora de Educação de Aracaju (DEA), Maria Gilvânia Guimarães dos Santos; o diretor da DRE 1, Franz Russemberg, da Silva Santos; a diretora da DRE 2, Daniela Santos Silva; a diretora da DRE 3, Daniela Silva Santana; a diretora da DRE 4, Maria Luiza Rodrigues de Albuquerque Omena; o diretor da DRE 5, João Luiz; diretor da DRE 6, Max Cardoso Silva; a diretora da DRE 7, Elaine Silva Melo Tome; a diretora da DRE 8, Marleide Cruz de Araújo; e a diretora da DRE 9, Meire Ferreira da Silva.

