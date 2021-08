Polícia Civil prende mulher em flagrante por tráfico de drogas em Estância

Policiais civis da Delegacia Regional de Estância prenderam em flagrante Rosy Mary Conceição Leandro, 46, por tráfico de drogas. Ela foi presa no sábado (14). A ação policial também resultou na apreensão de maconha, dinheiro e material utilizado para venda do entorpecente.

De acordo com as informações policiais, a equipe estava na cidade realizando abordagens, quando recebeu uma denúncia anônima citando que Rosy Mary estaria comercializando entorpecentes em sua casa, no bairro Alagoas. Diante do informado, os agentes foram ao local e observaram a movimentação na residência.

Os policiais fizeram abordagem e, no imóvel, foram encontradas dez sacolas de plástico, cada uma em média com 50 gramas de maconha, pinos vazios de cocaína, dinheiro em espécie, papel-alumínio e fita adesiva. Rose foi conduzida à Delegacia Plantonista de Estância, onde foi lavrado auto de prisão em flagrante delito.

Ainda no sábado (14), a equipe da Delegacia Regional de Estância realizou a apreensão de uma arma de fogo no bairro Cidade Nova, após denúncias de que no local estava ocorrendo tráfico ilícito de drogas. O homem suspeito conseguiu fugir, mas foi instaurado procedimento para apurar os fatos.

Fonte e foto assessoria