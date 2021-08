Posto de Coleta de Leite Humano do HMSI inicia campanha

O Posto de Coleta de Leite Humano do Hospital e Maternidade Santa Isabel está precisando de frascos de vidro para armazenar leite materno. Por isso, iniciará a partir desta segunda-feira (16) a campanha de doação destes recipientes.

A campanha é realizada ao longo do ano dentro da instituição, mas sempre há uma baixa no estoque e a ausência de frascos pode provocar uma queda da oferta de leite materno doado, uma vez que somente frascos de vidro com tampa plástica, como os de café solúvel, são adequados para o armazenamento e preservação do leite, alimento vital para os bebês.

A equipe do posto de coleta de leite humano auxilia as mães e promove a prática do aleitamento materno, além de orientar a forma mais segura para doação deste alimento, que ajudará crianças prematuras internadas em nossa instituição, que não pode ser amamentadas pela mãe por inúmeras circunstâncias.

“Sempre orientamos aos doadores que antes de entrar em contato com nosso posto de coleta de leite humano, eles realizem uma campanha em sua rua, seu condomínio, escola, faculdade, trabalho ou igreja para colher o maior número de frascos. Depois, eles podem entrar em contato conosco, que mandaremos um motoboy buscar os itens doados. Essa doação é importante porque temos uma rotatividade de partos realizados diariamente e temos pouco estoque de leite humano para alimentar os prematuros internados”, relata a Coordenadora do Posto de Coleta de leite Humano do Hospital e Maternidade Santa Isabel, a enfermeira Maria Auxiliadora Bispo.

Qualquer pessoa pode doar, basta comparecer ao Posto de Coleta de Leite Humano do Hospital e Maternidade Santa Isabel, localizado dentro da instituição. Na Av. Simeão Sobral, Nº 1312, Bairro 18 do Forte. Ou entrar em contato através do número 3212-4900. O posto funciona todos os dias, das 08h às 12h e das 14h às 18h.

