Prefeito de Santo Amaro assina plano de desenvolvimento econômico do município

Uma importante reunião aconteceu na última sexta (13), na Prefeitura Municipal de Santo Amaro das Brotas. O prefeito do município, Paulo César, recebeu o deputado estadual Zezinho Sobral, o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, José Augusto e outras autoridades para discutir assuntos de grande relevância para a cidade, dentre eles, a captação de indústrias.

Na presença do deputado, do secretário de Estado, José Augusto e outras autoridades, o prefeito Paulo César assinou o termo de desenvolvimento de Santo Amaro. Com este projeto de lei, já aprovado pela câmara de vereadores, o município isenta de algumas taxas as indústrias que venham a se instalar na cidade, dando vantagens de um ambiente favorável e juridicamente seguro para instalação.

“Esse plano é o primeiro marco para que a gente possa desenvolver a nossa cidade, tenho certeza que com o Governo do Estado, junto com trabalho do secretário de Estado da Sedetec, José Augusto, poderemos progredir e ampliar o desenvolvimento de Sergipe e de Santo Amaro das Brotas”, ressaltou o prefeito Paulo César, ao entregar o plano para o gestor estadual do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia.

O deputado estadual Zezinho Sobral foi o responsável por intermediar a presença do secretário de Estado e do presidente da Codise, na reunião. “Essa reunião já por si só já é um fato gerador e atrativo do desenvolvimento, o povo de Santo Amaro vai ter aqui, um resultado efetivo em razão desse encontro”, destaca Sobral.

Após a reunião, o prefeito apresentou algumas áreas de Santo Amaro que pertencem à Companhia de Desenvolvimento Industrial e de Recursos Minerais de Sergipe (Codise), que são locais estratégicos para receber empresas do ramo do gás.

Também participaram da reunião o vereador de Santo Amaro das Brotas, Eiarle Santos; o presidente da Companhia de Desenvolvimento Industrial e de Recursos Minerais de Sergipe (Codise), José Matos; o professor Michael Stherfaney; o secretário municipal de Administração, Edval Neto e o secretário municipal de Finanças, Reberton Passos.

Foto: ASCOM/Prefeitura de Santo Amaro das Brotas

Por Victor Prado