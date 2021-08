Presidente da Alese dialoga com membros da Associação de Renais Crônicos

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Luciano Bispo (MDB), conversou na manhã desta segunda-feira (16) com representantes da Associação dos Renais Crônicos e Transplantados de Sergipe (Arcrese) e com o deputado estadual Rodrigo Valadares (PSC). Eles discutiram sobre o Tratamento Fora de Domicílio (TFD) e sobre a possibilidade da volta da realização do transplante renal em Sergipe.

Segundo o deputado Rodrigo Valadares, ele foi procurado pelos representantes da Arcrese com o objetivo de tentar solucionar algumas questões enfrentadas pelos pacientes renais no Estado.

“Estamos lutando por duas pautas. A primeira diz respeito ao TFD, que esses pacientes tenham uma assistência estadual maior quanto ao tratamento fora do domicílio. Hoje o Estado fornece apenas a passagem desses pacientes. A segunda pauta é sobre a volta dos transplantes renais aqui em Sergipe. Já existe todo o aparato dentro do Hospital Universitário de Sergipe (HU). Já existe a contratualização, mas desde o ano de 2012 o estado não faz mais o transplante de rins. Com a volta, esse problema de verba para Tratamento Fora de Domicílio já estará superado”, declarou o deputado.

Luciano Bispo conversa com membros da Associação dos Renais Crônicos e Transplantados de Sergipe.

” A União paga o valor de R$ 25,75 de diária para fazermos o tratamento fora do domicílio e o Estado paga a passagem. O valor pago pelo Governo Federal é muito baixo, e por isso reivindicamos ao presidente da Alese, deputado Luciano Bispo, que dialogue com o governador para que o Estado entre com uma contrapartida, além da passagem”, declarou o transplantado e membro da Arcrese, Elves Cavalcante.

A Arcrese

A Associação dos Renais Crônicos e Transplantados de Sergipe é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, políticos ou religiosos, com o objetivo de congregar, coordenar, representar e defender os interesses dos associados.

