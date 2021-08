Professora estimula doação de sangue na comunidade escolar

Doadora mobilizadora a professora, Patrícia Bispo, convocou alunos e amigos para doação de sangue no Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose). “É um ato importante que faço questão de incentivar ainda mais agora, com os estoques baixos”, destacou a voluntária fidelizada.

A iniciativa solidária na última sexta-feira, 13, reuniu cerca de vinte pessoas a exemplo de Angélica Tavares e Neto Oliveira, que doaram sangue. “Estamos gratos em apoiar, pois sabemos que vai contribuir para o tratamento de quem está no hospital esperando esse sangue”, ressaltaram os amigos.

Conforme a gerente de Ações Estratégicas do Hemocentro de Sergipe, Rozeli Dantas, desde o início da pandemia, o órgão intensificou as convocações de doadores. “Queremos agradecer iniciativas como da professora Patrícia que chegam para ajudar a reposição dos estoques de todos os grupos sanguíneos – O, A, B e AB, positivo e negativo. Temos buscado também parcerias com instituições dispostas em organizar campanhas e coletas externas”, enfatizou a assistente social.

Os cidadãos que estão em fase de vacinação contra a Covid-19, devem observar os intervalos para doação de sangue. Aqueles que foram imunizados com a vacina Coronavac, devem aguardar dois dias para doar sangue. E para quem fizer uso das vacinas da Astrazeneca, Pfizer e Janssen, deve aguardar sete dias para doação.

Serviço

Para ser um doador de sangue é preciso estar bem de saúde, sem qualquer sintoma de gripe ou resfriado, ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar acima de 50 quilos e apresentar um documento oficial com foto. Mais informações e agendamentos, através dos telefones: (79) 3225-8039, 3259-3174 e 99191-2977.

Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Saúde