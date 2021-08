Projeto “Adote um Leitor” promove o encontro de crianças com  padrinhos em Escola de Lagarto

Por Luciana Santana Diniz

Na última quarta-feira, 11 de agosto, aconteceu a conclusão da primeira etapa do projeto “Adote um leitor”, do Instituto Vida. A solenidade aconteceu na Escola Zezé Rocha, situada na cidade de Lagarto-SE e contou com a presença de padrinhos que adotaram 67 crianças e as beneficiaram com kits de leituras que promovem a cultura, valores e princípios aos pequenos leitores adotados.

Segundo o diretor do Instituto Vida para o estado de Sergipe, que faz parte da Igreja Adventista, pastor Vitelmo Vieira, o objetivo desta etapa do projeto foi oportunizar o encontro dos doadores com as crianças. “Foi um momento em que as crianças adotadas conheceram seus padrinhos e receberam de suas mãos o kit de leitura infantil da Casa Publicadora Brasileira, CPB. Esta etapa, com certeza incentivará com que estes e outros padrinhos adotem mais pequenos leitores”, enfatiza.

A professora Maria Mateus, trabalhou na rede pública de ensino por 40 anos. A aposentada alfabetizou muitas pessoas por décadas e compreende bem a importância da leitura para a educação e a construção da cidadania. “Me sinto lisonjeada de continuar influenciando esta geração para o bem através do projeto “Adote um Leitor”, e encorajo a todos a apadrinharem uma criança da rede pública de ensino, pois podemos fazer a diferença na vida destes pequenos”, assegura.

João Victor, de 10 anos, é aluno da rede pública de ensino e recebeu pela primeira vez livros de presente. “Estou muito feliz em poder ter livros de verdade. Primeira vez que ganho literaturas, agora vou deixar mais o celular, os jogos eletrônicos de lado e ler mais”.

Para o diretor da Escola Municipal Zezé Rocha, Jorge Pardal, a educação e a leitura possibilitam um novo contexto para os alunos, por isso, não poderia ficar de fora da ação. “Estou há muitos anos na Educação e nunca vi um projeto tão relevante para a comunidade, que incentive a leitura e valores sobre a família, cidadania e amor. Além de apoiar a presença do projeto “Adote um leitor” em nossa escola, eu também adotei uma criança, porque eu creio que a leitura abre outras possibilidades de pensamento e de vida ao ser humano”.

O diretor do Instituto Vida, acrescenta que “quem tiver interesse em adotar uma criança é só entrar em contato através do perfil do instagram @adv.sergipe e do WhatsApp 79- . Qualquer pessoa pode ajudar um pequeno a ter mais perspectiva através de leituras que trazem valores e princípios sólidos. Faça parte desta corrente do bem!”, finaliza.

Foto assessoria