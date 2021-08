Santana do São Francisco inaugura novo espaço para feira livre e eventos

A Prefeitura de Santana do São Francisco inaugurou em um intervalo de quatro dias a sua segunda obra com o intuito de modernizar e gerar organização ao município. No último sábado, 14, a gestão entregou à população o Espaço Aberto para Feira Livre e Eventos Valfredo Euzébio dos Santos.

Sob a presença do povo santanense, que compareceu ao ato seguindo as recomendações sanitárias de prevenção à Covid-19, o prefeito Ricardo Roriz detalhou o processo de adequação da feira livre e da realização de eventos, que durou menos de três meses entre a ordem de serviço e a inauguração.

Com o novo ambiente, os feirantes e consumidores terão acesso a um local padronizado e com uma organização que era cobrada há muitos anos. Além disso, a apropriação da área para a realização de eventos visa ser uma área de realização das festas tradicionais do município.

“Essa é uma obra importante, que traz estrutura para a população. Agora o feirante e o consumidor conseguem fazer suas vendas e suas compras com dignidade e higiene. Já o espaço de eventos era um sonho antigo de toda a população santanense, pois antigamente fazíamos festas na entrada da cidade, atrapalhando o trânsito e gerando gastos”, destacou o prefeito Ricardo Roriz.

A artesã e educadora Maria dos Santos foi enfática ao parabenizar a gestão pela adequação do local. “Para Santana foi uma ação inigualável. Não esperávamos que pudéssemos ser proporcionados com um espaço desse, que até há pouco tempo era dado como perdido, sem utilidade”, completou.

Agenda de inaugurações

Na mesma semana, durante a noite da quarta-feira, 11, prefeitura inaugurou a obra de construção e urbanização da entrada da cidade. Os trabalhos foram concluídos em menos de dois meses, culminando em uma nova adequação viária, com sinalização horizontal e vertical; pintura de canteiros centrais; construção de três estatuetas em barro, sendo duas representativas de Nossa Senhora Sant’ana, e construção de um abrigo para passageiros.

No semestre anterior, a entrega à população foi da Creche Municipal Leonor Franco, reformada em um prazo de cinco meses a contar do início do mandato de Ricardo Roriz. Nesse período cerca de 10 ordens de serviço já foram assinadas pelo prefeito.

Fonte e foto assessoria