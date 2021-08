Secretaria de Saúde de Sergipe recebe mais 122 mil doses de vacinas contra covid nesta segunda

O Ministério da Saúde confirmou o envio de nova remessa de vacinas contra a covid-19, nesta segunda-feira (16), para o estado de Sergipe.

A Secretaria Estadual de Saúde informou que serão 122.840 doses de imunizantes distribuídos em dois vôos. O primeiro lote, contendo 90.090 vacinas da Pfizer ( para primeira e segunda dose), tem previsão de chegada ao aeroporto de Aracaju, por volta das 14h30 de hoje, no voo da Latam.

Com essas novas doses de hoje, já são 1.994.510 unidades recebidas do Ministério da Saúde até então. A primeira dose já foi aplicada em 1.181.480 pessoas; a segunda dose foi aplicada em 391.476 e a dose única em 39.420. Em Sergipe, 52,65% da população já foi vacinada com a primeira dose e 18,58% já recebeu a segunda dose ou dose única.