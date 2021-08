Sergipe recebe mais de 120 mil doses de vacinas contra a Covid-19 nesta segunda

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) recebeu nesta segunda-feira, 16, mais lotes de vacinas contra a Covid-19. O primeiro contendo 90.090 doses do imunizante da Pfizer, para primeira e segunda dose e outro com 32.750 doses da fabricante AstraZeneca, para segunda dose. Ao total foram 122.840 doses.

Com essas novas doses de hoje, já são 2.117.350 unidades recebidas do Ministério da Saúde. A primeira dose já foi aplicada em 1.190.502 pessoas; a segunda dose foi aplicada em 395.962 e a dose única em 39.421. Em Sergipe, 53.04% da população já foi vacinada com a primeira dose e 18,78% já recebeu a segunda dose ou dose única.

A Secretaria já distribuiu para os municípios o total de 1.241.516 doses da primeira remessa. Referente à segunda dose foram distribuídas 550.919, também foram distribuídas 39.750 doses únicas.